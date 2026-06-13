Nazione rivela: “Thorstvedt-Fiorentina se ne riparlerà nei prossimi giorni. Va in scadenza nel 2027”

Non solo Thorstvedt, la Fiorentina ha sondato anche Miretti

Intanto hanno preso forza nel corso dei giorni altre candidature. Di sicuro quella di Kristian Thorstvedt , che si è rivelato molto utile a Grosso (così come Volpato) e il Sassuolo sarà costretto a una cessione in assenza del rinnovo del contratto in scadenza nel 2027. Se ne parlerà nei prossimi giorni. Sondaggi anche per Miretti. Lo scrive La Nazione.