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Nazione rivela: “Thorstvedt-Fiorentina se ne riparlerà nei prossimi giorni. Va in scadenza nel 2027”

Non solo Thorstvedt, la Fiorentina ha sondato anche Miretti

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
13 giugno 2026 09:12
Nazione rivela: “Thorstvedt-Fiorentina se ne riparlerà nei prossimi giorni. Va in scadenza nel 2027” -
Rassegna Stampa
Thorstvedt
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Intanto hanno preso forza nel corso dei giorni altre candidature. Di sicuro quella di Kristian Thorstvedt , che si è rivelato molto utile a Grosso (così come Volpato) e il Sassuolo sarà costretto a una cessione in assenza del rinnovo del contratto in scadenza nel 2027. Se ne parlerà nei prossimi giorni. Sondaggi anche per Miretti. Lo scrive La Nazione.

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