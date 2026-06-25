Nazione rivela: “Per Koleosho, Fiorentina in attesa del suo sì. La formula balla tra un obbligo e un titolo definitivo”

Ndour e Comuzzo che hanno già fatto sapere a Koleosho di attenderlo a braccia aperte: affare da 10 milioni più bonus

Piccoli passi avanti. Assolutamente significativi. Il mercato della Fiorentina cova i primi botti sotto la cenere. Non è una novità che il club viola sia da tempo sulle tracce di Luca Koleosho e Kristian Thorstvedt . Li abbiamo spesso raccontati insieme, le due trattative sono andate avanti di pari passo anche se su binari ben distinti. Per quanto riguarda l'esterno del Burnley i dirigenti viola attendono solo il via libera dall'entourage del calciatore. Qualche altra squadra si è mossa dopo la parentesi con la Nazionale maggiore, ma Paratici e Goretti sono sicuri di avere un vantaggio importante. Certo, il caso Palestra (con il Chelsea che ha beffato l'Inter) insegna che abbassare la guardia in questi periodi di trattative non si può. Ma il ds viola ha diverse carte da giocarsi.

Un sistema di gioco ideale per le sue caratteristiche e un paio di sponsor come Ndour e Comuzzo che hanno già fatto sapere a Koleosho di attenderlo a braccia aperte. Affare da 10 milioni più bonus pronto a essere chiuso, con la formula che resta da limare e che balla tra un obbligo di riscatto condizionato (ma obiettivi facili da raggiungere) e un titolo definitivo immediato. Per il calciatore è pronto un contratto di cinque anni. Lo scrive La Nazione.