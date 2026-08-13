Nazione rivela: "Pellegrino? La Fiorentina ha deciso di acquistarlo a titolo definitivo nelle ultime fasi"

Pellegrino sarà il 34esimo argentino a vestire la maglia viola

Domino concluso , con la Fiorentina che attendeva la cessione di Roberto Piccoli al Bologna per concludere l'acquisto di Mateo Pellegrino dal Parma. I due club sono rimasti in contatto per tutta la giornata al fine di limare le ultimissime distanze. Niente che potesse mettere in pericolo una trattativa che Fiorentina e Parma hanno messo in piedi da diverse settimane. Stretta di mano virtuale e il giocatore in giornata sbarcherà al Viola Park. Si era parlato inizialmente di un acquisto in prestito oneroso con obbligo di riscatto, in realtà la Fiorentina ha deciso nelle ultime fasi di procedere direttamente a titolo definitivo.

Operazione complessiva da oltre venti milioni di euro. Alla fine dovrebbero essere 24 quelli che tirerà fuori il club gigliato per l'attaccante argentino. Nel momento in cui Pellegrino sbarcherà a Firenze, sosterrà le visite mediche di rito e poi firmerà il suo nuovo contratto che lo legherà alla Fiorentina per i prossimi cinque anni (fino al giugno 2031), con uno stipendio di circa 1,5 milioni netti a stagione. Sarà il 34esimo argentino a vestire la maglia viola.