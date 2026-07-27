Nazione rivela: “Paratici non è in Inghilterra. Priorità? Almeno un esterno offensivo e le uscite”

La sensazione è che possa essere una settimana calda

Fabio Paratici non è con la squadra in Inghilterra. Un segnale preciso, di come le trattative di mercato debbano andare avanti a passo spedito. Le priorità della nuova settimana per i dirigenti della Fiorentina sono un paio: mettere le mani su un esterno offensivo (almeno) e sistemare altri giocatori in uscita. La sensazione è che possa essere una settimana calda, non solo dal punto di vista climatico, quella che sfocerà nel mese di agosto. Lo scrive La Nazione.