Nazione rivela: “Paratici ha messo gli occhi su Barbieri, il classe 2002 che era della Juve Next Gen”
Il difensore è un 2002 e l’anno scorso era a Cremona
A cura di Redazione Labaroviola
08 giugno 2026 09:06
Resta sempre in piedi l'interessamento per Fabio Miretti , della Juventus, che rientra dal prestito dal Genoa e che con la Juventus ha il contratto in scadenza nel 2028. Restando in Italia, occhi sempre su di un ex Juventus (Paratici era dirigente bianconero all'epoca nel 2020), anche se della Next Gen, come Tommaso Barbieri , difensore del 2002, lo scorso anno era a Cremona. Lo riporta La Nazione.