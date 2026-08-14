Nazione rivela: “Non solo un titolarissimo sulla sinistra. Paratici vuole il vice Mastantuono”

Le parole di Grosso hanno confermato la falla là davanti

Ma le parole di Grosso hanno anche confermato la falla là davanti, dove il tecnico aspetta non solo un titolarissimo da piazzare sulla sinistra (è il colpo dei sogni, con i tifosi viola che non vedono l'ora di conoscerne il nome), ma con ogni probabilità anche un vice Mastantuono per la corsia opposta. Insomma, tanto lavoro da fare per Paratici e Goretti. Lo scrive La Nazione.