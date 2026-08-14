Nazione rivela: “Non solo un titolarissimo sulla sinistra. Paratici vuole il vice Mastantuono”
Le parole di Grosso hanno confermato la falla là davanti
A cura di Redazione Labaroviola
14 agosto 2026 08:40
Ma le parole di Grosso hanno anche confermato la falla là davanti, dove il tecnico aspetta non solo un titolarissimo da piazzare sulla sinistra (è il colpo dei sogni, con i tifosi viola che non vedono l'ora di conoscerne il nome), ma con ogni probabilità anche un vice Mastantuono per la corsia opposta. Insomma, tanto lavoro da fare per Paratici e Goretti. Lo scrive La Nazione.