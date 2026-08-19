Nazione rivela: “Negli ultimi giorni di mercato la Fiorentina potrebbe piazzare il colpo Soulé”
Arriverà un calciatore funzionale al progetto di Grosso
A cura di Redazione Labaroviola
19 agosto 2026 08:14
Sul fronte delle entrate rimane da monitorare con attenzione la questione dell'esterno in più da consegnare a Grosso. Le ultime ore sono state quelle del ritorno di fiamma di Matias Soulé , esterno-trequartista che rimane in uscita dalla Roma. I dirigenti viola hanno chiesto informazioni già da diverse settimane. Gli ultimi giorni della sessione potrebbero essere quelli giusti per piazzare il colpo. La Fiorentina vuole mantenere in ogni caso un profilo basso, anche se di certo arriverà un calciatore funzionale al progetto tecnico dell'allenatore. Lo scrive La Nazione.