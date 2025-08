Nazione rivela: “Mandragora non ha ancora accettato il rinnovo, c’è distanza con la Fiorentina”

Rolando Mandragora ha un contratto in scadenza nel 2026 e la proposta di rinnovo della Fiorentina è di altri due anni (fino al 2028) con opzione fino al 30 giugno 2029. Il centrocampista viola, al momento ai box per un problema fisico, non avrebbe ancora accettato il prolungamento del contratto. Il rinnovo sarebbe prioritario e fondamentale per la permanenza a Firenze. Dopo l’ottimismo registrato nelle scorse settimane, le dichiarazioni di uno degli agenti del calciatore hanno raffreddato gli animi. Le parti sarebbero ancora lontane. Lo scrive La Nazione.