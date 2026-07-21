Nazione rivela: “L’obiettivo di Paratici è consegnare a Grosso in settimana uno o due esterni”

Settimana propizia per il primo arrivo per gli esterni

La settimana è infatti propizia per il primo arrivo fra gli esterni offensivi. L'obiettivo è consegnarne a Grosso uno (ma se possibile due) prima della partenza per la tournée inglese. Bakayoko , Lang , Zhegrova sono tutti in fila, compreso Koleosho che è da giorni rimasto in parola con la Fiorentina. Lo scrive La Nazione.