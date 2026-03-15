15 Marzo 2026 · Ultimo aggiornamento: 09:36

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Nazione rivela: “La speranza di vedere Kean in campo domani si sta affievolendo. Decisiva la rifinitura”

Rassegna Stampa

Nazione rivela: “La speranza di vedere Kean in campo domani si sta affievolendo. Decisiva la rifinitura”

Redazione

15 Marzo · 09:07

Aggiornamento: 15 Marzo 2026 · 09:07

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Ieri Kean ha proseguito nel suo programma di recupero

La tiepida fiducia che ruotava attorno a Moise Kean e alla possibilità che il centravanti potesse essere in campo a Cremona si sta affievolendo sempre di più. Un copione (tristemente) simile a quello della scorsa settimana, quando il punta aveva messo nel mirino la sfida di Parma per tornare a disposizione di Vanoli, salvo poi dover fare i conti col fastidio alla tibia anche anche in queste ultime ore lo ha tormentato. Il risultato? Da quando al 70′ di Udinese-Fiorentina Moise ha dovuto chiedere il cambio per infortunio, non c’è mai stato giorno in cui abbia ripreso – anche parzialmente – a lavorare con i compagni. E anche ieri la routine è stata la stessa, con il classe 2000 che ha continuato il suo programma di lavoro per recuperare. Decisiva, dunque, sarà la rifinitura di oggi. Lo riporta La Nazione.

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