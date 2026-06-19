Nazione rivela: “La presentazione di Grosso alla Fiorentina dovrebbe esserci il 9 luglio”
Poi mini tournée con base a Londra
A cura di Redazione Labaroviola
19 giugno 2026 09:15
Proprio il 9 luglio dovrebbe essere anche il giorno della presentazione di Grosso: a vent'anni esatti dal trionfo mondiale del 2006, il nuovo allenatore illustrerà le linee guida del suo progetto tecnico.
In attesa di definire tutte le amichevoli, è già stato fissato un test con la Primavera il 19 luglio. Conclusa la prima fase della preparazione, dal 24 luglio la Fiorentina si trasferirà in Inghilterra per una mini tournée con base a Londra. In programma due gare: il 25 luglio col Queen's Park Rangers e il 29 col Watford dell'ex viola Edoardo Bove. Lo riporta La Nazione.