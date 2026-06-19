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Nazione rivela: “Il ritiro della Fiorentina al Viola Park andrà in scena dal 9 al 23 luglio”

Dal 7 luglio visite mediche per circa 30 calciatori

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
19 giugno 2026 09:14
Nazione rivela: “Il ritiro della Fiorentina al Viola Park andrà in scena dal 9 al 23 luglio” - Firenze, Stadio Franchi, 26.04.2026, Fiorentina-Sassuolo, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Franchi, 26.04.2026, Fiorentina-Sassuolo, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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La nuova Fiorentina è pronta a partire. Dopo le indicazioni della conferenza stampa dei dirigenti, il club ha definito il calendario che segnerà l'inizio della stagione 2026/27. Il primo evento sarà il 6 luglio, quando in un hotel del centro di Firenze verranno svelate le nuove maglie da gioco firmate Joma. Il giorno successivo, poi, scatterà ufficialmente la stagione con l'inizio delle visite mediche per i giocatori (circa 30) convocati da Grosso. I controlli proseguiranno anche l'8 luglio, prima dell'inizio del lavoro sul campo, con l'ormai tradizionale ritiro del Viola Park che andrà in scena dal 9 al 23 luglio. Lo scrive La Nazione.

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