Nazione rivela: “Il ritiro della Fiorentina al Viola Park andrà in scena dal 9 al 23 luglio”

Dal 7 luglio visite mediche per circa 30 calciatori

La nuova Fiorentina è pronta a partire. Dopo le indicazioni della conferenza stampa dei dirigenti, il club ha definito il calendario che segnerà l'inizio della stagione 2026/27. Il primo evento sarà il 6 luglio, quando in un hotel del centro di Firenze verranno svelate le nuove maglie da gioco firmate Joma. Il giorno successivo, poi, scatterà ufficialmente la stagione con l'inizio delle visite mediche per i giocatori (circa 30) convocati da Grosso. I controlli proseguiranno anche l'8 luglio, prima dell'inizio del lavoro sul campo, con l'ormai tradizionale ritiro del Viola Park che andrà in scena dal 9 al 23 luglio. Lo scrive La Nazione.