Nazione rivela: “Dodò via? L’addio non è scontato senza offerte importarti può arrivare il rinnovo annuale”
Si cerca un elemento a destra per l'eventuale post Dodo
A cura di Redazione Labaroviola
15 giugno 2026 07:58
La ricerca è cominciata soprattutto sulle corsie laterali, con Paratici che ha già sondato una marea di candidature. Si cerca un elemento a destra per l'eventuale dopo Dodo (ma non è scontato l'addio del brasiliano, se non arriveranno offerte importanti potrà anche rinnovare il contratto di un anno), di certo dovrà arrivare qualcuno a sinistra (Ruggeri, Udogie...). Lo riporta La Nazione.