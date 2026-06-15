Nazione rivela: “Dodò via? L’addio non è scontato senza offerte importarti può arrivare il rinnovo annuale”

Si cerca un elemento a destra per l'eventuale post Dodo

La ricerca è cominciata soprattutto sulle corsie laterali, con Paratici che ha già sondato una marea di candidature. Si cerca un elemento a destra per l'eventuale dopo Dodo (ma non è scontato l'addio del brasiliano, se non arriveranno offerte importanti potrà anche rinnovare il contratto di un anno), di certo dovrà arrivare qualcuno a sinistra (Ruggeri, Udogie...). Lo riporta La Nazione.