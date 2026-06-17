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Nazione rivela: “Comuzzo per Grosso è un pilastro del nuovo progetto: pronto in coppia con Pongracic”

Lo scorso anno insistenti voci di mercato hanno travolto il classe 2005

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
17 giugno 2026 09:06
Nazione rivela: “Comuzzo per Grosso è un pilastro del nuovo progetto: pronto in coppia con Pongracic” - Firenze, Stadio Franchi, 26.04.2026, Fiorentina-Sassuolo, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Franchi, 26.04.2026, Fiorentina-Sassuolo, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Rassegna Stampa
Comuzzo
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Difficile trovare un'immagine più eloquente di quella lasciata da Comuzzo durante l'ultima parentesi azzurra. Non tanto per le prestazioni con Lussemburgo e Grecia (di certo ottime), quanto per l'atteggiamento, lontano dal peso delle aspettative e delle polemiche che ne avevano accompagnato gli ultimi mesi. Il ditensore è apparso sereno e sorridente, quasi a voler archiviare un anno in cui la sua crescita si è arrestata dopo una scalata che sembrava destinata a non conoscere ostacoli. Un dettaglio che è stato osservato con attenzione, perché il nuovo corso targato Grosso è pronto a ripartire proprio da lui.

A 21 anni compiuti, Comuzzo ha già messo insieme 91 presenze tra i professionisti, di cui 64 in Serie A. Numeri importanti per un ragazzo arrivato nel settore giovanile viola nel 2018 e lanciato nel calcio dei grandi da Italiano, prima della consacrazione sotto la guida di Palladino. Da allora, però, il percorso si è complicato. Di certo i continui cambi di allenatore e il virus accusato l'estate scorsa hanno contribuito a rallentare la sua crescita. Per non parlare, delle insistenti voci di mercato che lo hanno travolto: prima il Napoli e poi l'Al-Hilal avevano tentato con offerte capogiro il classe 2005 il quale tuttavia, nonostante il pressing della Fiorentina che ha a sperato in un incasso milionario, alla fine ha scelto di restare.

Adesso, in ogni caso, la Fiorentina è pronta a ripartire da lui. Dopo il rinnovo fino al 2029 con opzione, Comuzzo viene considerato da Grosso uno dei pilastri del nuovo progetto: nelle idee del nuovo allenatore, infatti, la coppia centrale destinata a guidare la difesa sarà quella composta dal «soldato» e da Marin Pongracic. Lo riporta La Nazione.

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