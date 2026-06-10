Nazione rivela: “Beltran e Moreno hanno qualche chance di permanenza nella Fiorentina di Grosso”

Nuovi prestiti ma anche cessioni definitive in programma

Un gruppo numeroso che dovrà essere valutato rapidamente per evitare di intasare ulteriormente una rosa destinata a subire profonde modifiche. Le possibilità di permanenza appaiono ridotte per quasi tutti. Solo Beltran e Moreno sembrano conservare, almeno sulla carta, qualche chance di restare a disposizione di Grosso.

Per il resto, la strada porta verso nuovi prestiti o cessioni definitive. Un lavoro che sarà affidato a Moreno Zebi e Raffaele Rubino, gli uomini dell'area tecncia chiamati a trovare sistemazione a un numero impressionante di giocatori. In alcuni casi, però, non ci sarà molto margine di manovra. Lo riporta La Nazione.