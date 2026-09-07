Nazione rivela: “Arriva Vanoli alla Fiorentina ma il sogno proibito era Conte”

Il tecnico salentino avrebbe richiesto però garanzie tecniche ed economiche molto importanti

L'avventura di Fabio Grosso sulla panchina della Fiorentina è già terminata. Dopo l'esonero ufficializzato dal club in seguito a un avvio di stagione disastroso, la dirigenza viola è al lavoro per affidare una squadra rinnovata ma ancora senza identità a un nuovo allenatore. Il sogno proibito resta Antonio Conte, il cui ingaggio richiederebbe però garanzie tecniche ed economiche molto importanti.

Tra i profili valutati ci sono anche Thiago Motta e Igor Tudor. L’ex Bologna rappresenterebbe una scelta orientata alla costruzione di un progetto basato su giovani e qualità, mentre il croato garantirebbe carattere, intensità e conoscenza della Serie A. Restano però alcuni dubbi: Motta dovrebbe trasmettere rapidamente le proprie idee senza aver svolto la preparazione estiva, mentre Tudor predilige una difesa a tre poco compatibile con l'attuale rosa. Lo riporta La Nazione.