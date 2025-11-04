4 Novembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 09:45

Nazione: “Ritiro punitivo a tempo indeterminato, forse fino alla trasferta di Genova”

A prescindere dal nuovo allenatore, la Fiorentina resta in ritiro

Il ritiro punitivo della Fiorentina è iniziato domenica alle 19 e per il momento, a prescindere da chi sarà il nuovo allenatore, è destinato a durare a tempo indeterminato. Forse, addirittura, fino alla trasferta di Genova, ovvero alle porte di una sosta di campionato che dovrà servire a raffreddare i bollenti spiriti di una città intera. Ma quella andata in scena ieri al Viola Park è stata una giornata a dir poco sui generis, visto che – nonostante la pessima figura fatta contro il Lecce e l’imminente gara di Conference a Magonza – fino a dopo l’ora di pranzo non era ancora chiaro né se Ranieri e compagni si sarebbero allenati né, soprattutto, chi avrebbe diretto la seduta di scarico. Lo riporta La Nazione.

