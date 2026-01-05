Nazione: “Ritiro finito, tutti subito a casa. Mercoledì partita contro la Lazio”

Silenzio stampa finito e, contestualmente, anche il ritiro, visto che i giocatori già ieri sera, dopo il successo sulla Cremonese, sono potuti tornare a casa e riabbracciare le proprie famiglie. De Gea e soci, sono stati riportati in bus al centro sportivo dove hanno ritirato gli effetti personali e poi hanno fatto ritorno a casa. Il programma, in ogni caso, resta fitto, visto che già mercoledì è in programma il turno infrasettimanale con la Lazio. A tal proposito la Fiorentina, fin da stamani, riprenderà ad allenarsi con la rosa pressoché al completo e l’unico dubbio legato a Fazzini: il fantasista, che convive da un mese con problemi alla caviglia, è però vicino al rientro. Lo riporta La Nazione.