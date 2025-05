Nazione: “Rinnovo Dodò? Scontento per l’assenza di contatti con la Fiorentina. Interverrà Commisso?”

Nonostante la delusione patita contro il Betis, Dodò non ha perso il sorriso e si è rimesso in pista con sorprendente rapidità dopo l’operazione d’appendicite del 25 aprile. Sempre attivo sui social, ha condiviso con i tifosi ogni fase del recupero, confermandosi uno dei giocatori più amati della Fiorentina. Anche se non al top fisicamente, il brasiliano è pronto a dare il suo contributo nella volata finale per l’Europa, iniziando dalla sfida decisiva di oggi contro il Venezia.

Le prossime due settimane saranno cruciali per la Fiorentina, sospesa tra la possibilità di qualificarsi a una competizione europea e l’ennesima delusione stagionale. A livello individuale, molti giocatori vivono un momento di incertezza sul proprio futuro, tra cui lo stesso Dodò, scontento per l’assenza di contatti da parte della società per un rinnovo di contratto. Il suo attuale stipendio è sotto la media dei big della squadra, e lui si aspettava un adeguamento che non è mai arrivato.

E probabile che ogni discussione sia stata rinviata alla fine del campionato, quando anche il presidente Commisso – con cui Dodò ha un buon rapporto — potrebbe affrontare direttamente il tema. Intanto, la situazione contrattuale del terzino brasiliano non è passata inosservata: diversi club europei lo stanno monitorando, pronti a inserirsi se dovessero aprirsi spiragli. Lo scrive La Nazione.