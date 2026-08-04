Nazione: “Rinnovo di Fortini? Pura utopia. Da qui alla fine dell’estate sarà ceduto. C’è il Torino”

Anche se non si concretizzasse il Torino, resta in uscita da qui a fine mercato

Capitolo Fortini. Anche in questo caso parlare e ipotizzare un rinnovo del contratto è pura utopia. Dunque, il difensore da qui alla fine degli affari dell'estate sarà ceduto. In ballo c'è una trattativa (importante) con il Torino, ma resta il fatto che per Fortini, anche se la situazione con i granata non si concretizzasse, la via d'uscita da una stagione (quella viola in arrivo) con zero, o quasi, spazio a disposizione lo porterà a studiare e valutare situazioni di mercato. Lo scrive La Nazione.