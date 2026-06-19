Nazione: “Resiste l’idea Kostic, ma è tentato dall’Arabia. Norton-Cuffy piace per la corsia di destra”
La Fiorentina segue diverse profili per le corsie
A cura di Redazione Labaroviola
19 giugno 2026 09:36
Fra i profili più esperti resta l'idea Kostic, tentato però dall'avventura in Arabia. Se scegliesse di rimanere in Italia, l'ipotesi Fiorentina sarebbe la più accreditata. Per la corsia destra il profilo di Norton-Cuffy continua a essere il più apprezzato. Ruggeri e Udogie i sogni per la corsia mancina. Lo riporta La Nazione.