Nazione: “Recuperi choc ma non solo per la Fiorentina. Il problema è negli ultimi 20 minuti”

Le 38 reti prese fino a ora – solo Pisa (40) e Verona (41) hanno fatto peggio, insieme al Torino (42) – sono decisamente troppe per non pensare alla necessità di ridisegnare assetti ed equilibri davanti al portiere viola. Non solo. I numeri nel calcio raccontano tanto, anche se il pallone non è una scienza esatta. Al contrario della matematica. Eppure le cifre possono essere impietose e spiegare come si può essere all’undicesimo posto con l’attacco (27 reti all’attivo) tra i meno prolifici dell’intera serie A (come Udinese e Sassuolo).

Ma addirittura meglio di Parma (16) e Lecce (15). Davvero una stortura la situazione del Sassuolo, appunto, che segna come la squadra di Vanoli, subisce praticamente come i viola (34 a 38), ma ha addirittura 11 punti in più. Ma dando una rapida occhiata alle ultime due colonne della classifica di Serie A, due cifre balzano agli occhi e che dovrebbero essere un monito – ammesso e non concesso che non solo siano già da diverse giornate – e sono della Roma. Già, perché i giallorossi di Gasperini hanno esultato due volte in più della Fiorentina, ma sono la prima difesa del campionato: solo 14 volte Svilar si è voltato a raccogliere il pallone. Che tradotto significa 46 punti. Ecco perché l’attacco fa vendere i biglietti e la difesa fa vincere le partite. Vale appunto per Gasperini, ma non vale per la Fiorentina che ha non pochi problemi nel proprio terzo di campo. Si è tanto parlato delle reti subite nei recuperi, su calcio da fermo: addirittura 6 che sono costate 10 punti.

Eppure l’aspetto che dovrebbe preoccupare maggiormente, oltre alla necessità di registrare la difesa, coinvolge anche l’attacco. Proviamo a spiegare, cifre alla mano. Dopo il 70′ i viola fanno fatica a trovare il gol, sviluppando una trama di gioco. I dati sono evidenti, visto che, nelle 24 partite sino a qui disputate Kean e compagni hanno fatto solo 6 reti e, come rovescio della medaglia, subìto 10 reti passati i 70 minuti di gara. Se poi analizziamo le reti subite in pieno recupero sono ben 6, dal 90′ in poi che hanno tolto tanto alla classifica della Fiorentina.

Ma quello che preoccupa di più, insieme alla permeabilità della retroguardia, è il dato offensivo relativo alla costruzione: solo due dei 6 gol oltre il 70′ nascono dopo un’azione costruita. Le altre 4 reti sono figlie di tre rigori e un calcio d’angolo. Ecco perché serve un’inversione di tendenza, anche provando ad alzare il baricentro in situazione di vantaggio, e non abbassarsi per proteggere un risultato che evidentemente la Fiorentina non riesce a tenere, pensando di chiudersi dietro. Implicazioni mentali o meno. Lo scrive La Nazione.