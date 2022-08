Nazione, quasi 3 milioni per la qualificazione ai gironi: da ora ogni vittoria varrà 500mila euro

Quasi tre milioni per la qualificazione ai gironi di Conference, questo è il primo «incasso» che la Fiorentina riceverà dopo aver superato il Twente. Da ora in poi ogni vittoria varrà 500mila euro, il pareggio sarà premiato con 166mila euro. Alla squadra prima qualificata nel girone andranno 650mila euro, alla seconda 325mila. Altri 600mila euro per la qualificazione agli ottavi di finale, 1 milione per i quarti, 2 milioni per le semifinali e altri 3 per la qualificazione alla finale. La vittoria varrà 2 milioni. A questi incassi devono essere aggiunti i ricavi da nmarket pool e botteghini. La Roma vincendo la Conference League ha incassato circa 30 milioni. Lo scrive La Nazione.

