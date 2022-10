Nazione, Quarta è stato recuperato dalla Fiorentina: il “bacio” di Italiano dopo la sostituzione

Sarebbe stato di gran lunga il migliore della Fiorentina a Bergamo se non ci fosse stato quel contrasto troppo «morbido» con Muriel nell’azione che ha portato al gol di Lookman: Martinez Quarta può essere considerato a tutti gli effetti un calciatore recuperato e, in attesa di notizie specifiche sul recupero di Milenkovic per il match di dopodomani a Edimburgo contro gli Hearts, Italiano sa che potrebbe fare affidamento sul difensore argentino.

Al quale, dopo la sostituzione negli ultimi minuti della partita contro l’Atalanta, ha riservato un atteggiamento del tutto particolare: quando Quarta (che era stremato e aveva chiesto da qualche minuto di poter uscire dal campo) si è avvicinato alla panchina, Italiano lo ha premiato con un bacio per testimoniare tutta la propria riconoscenza. Un particolare che non è sfuggito alle telecamere a bordo campo. Lo scrive La Nazione.

