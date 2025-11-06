Nazione: “Processo Gudmundsson, stasera torna a Firenze. Il 4 la sentenza”

È iniziato il processo d’appello per Albert Gudmundsson alla Corte di Reykjavik. I fatti risalgono all’estate 2023, quando una ragazza (rimasta anonima) lo accusò di «cattiva condotta sessuale». Dopo due assoluzioni, la Procura ha presentato ricorso, la cui sentenza definitiva (dopo le udienze di ieri e di oggi) è attesa entro il 4 dicembre. Fiducioso nell’esito positivo, Gud tornerà a Firenze già stasera per essere a disposizione domenica col Genoa. Se sarà assolto, il caso sarà definitivamente archiviato. Lo riporta La Nazione.