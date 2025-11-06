6 Novembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 10:21

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Nazione: “Processo Gudmundsson, stasera torna a Firenze. Il 4 la sentenza”

Firenze, Stadio Franchi, 26.10.2025, Fiorentina-Bologna, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Rassegna Stampa

Nazione: “Processo Gudmundsson, stasera torna a Firenze. Il 4 la sentenza”

Redazione

6 Novembre · 09:38

Aggiornamento: 6 Novembre 2025 · 09:38

TAG:

FiorentinaGudmundsson

Condividi:

di

Se sarà assolto, il caso verrà archiviato

È iniziato il processo d’appello per Albert Gudmundsson alla Corte di Reykjavik. I fatti risalgono all’estate 2023, quando una ragazza (rimasta anonima) lo accusò di «cattiva condotta sessuale». Dopo due assoluzioni, la Procura ha presentato ricorso, la cui sentenza definitiva (dopo le udienze di ieri e di oggi) è attesa entro il 4 dicembre. Fiducioso nell’esito positivo, Gud tornerà a Firenze già stasera per essere a disposizione domenica col Genoa. Se sarà assolto, il caso sarà definitivamente archiviato. Lo riporta La Nazione.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio