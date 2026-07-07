Nazione: "Pongracic e Comuzzo? Uno via dalla Fiorentina, per il croato l'addio sarebbe a titolo definitivo"

In casa viola si sta valutando il da farsi per i difensori già in rosa

In casa viola si sta valutando il da farsi per quel che riguarda i difensori già presenti in rosa. Se Ranieri sembra far coppia con Viery fra i centrali mancini, con l'arrivo di Dragusin uno tra Comuzzo e Pongracic sembra di troppo. Per il primo la cessione sarebbe in prestito, per il croato a titolo definitivo. Sul piede di partenza anche Moreno e Valentini. Lo scrive La Nazione.