Nazione: “Pongracic al Bologna? Può partire in prestito. Non sarà l’unico a muoversi in difesa”
Gli estimatori non mancano al croato
In standby anche il discorso Pablo Marì, anche se la sensazione è che in difesa qualcosa possa accadere. Magari più avanti nel corso dei giorni, ma rimane una stretta di mano virtuale con il difensore spagnolo in scadenza col Monza. In bilico per fargli posto i due argentini, Moreno e Valentini, ma anche Pongracic.
Nonostante una prima parte di stagione complicata gli estimatori non mancano al croato. Ovviamente per un prestito, che la Fiorentina potrebbe anche valutare per provare a rilanciarlo in vista della prossima stagione. Il Bologna si è informato nei giorni scorsi, ma è fondamentale in tal senso l'uscita di Erlic. Così come quella di Lykogiannis per accogliere Biraghi. Lo scrive La Nazione.
https://www.labaroviola.com/corriere-dello-sport-man-e-lalternativa-pronti-12-milioni-piu-bonus-per-il-parma-prossima-settimana-decisiva/285148/