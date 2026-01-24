24 Gennaio 2026 · Ultimo aggiornamento: 10:03

Nazione: “Poche chance di vedere Kean in panchina oggi, anche ieri si è allenato a parte”

24 Gennaio · 09:42

La scelta di Vanoli di non comunicare i convocati ha creato ancora più supense

La scelta da parte di Paolo Vanoli di non comunicare la lista dei convocati per la gara contro il Cagliari (verrà fatto forse oggi ma non è scontato) ha aumentato ancora di più la suspence attorno alla disponibilità di Moise Kean. Di chances che la punta sia disponibile quantomeno per la panchina nella gara di questo pomeriggio, in realtà, non ce ne sono molte, anche perché anche ieri – giorno di rifinitura – l’attaccante si è allenato a parte, concludendo così un’intera settimane di sedute differenziate che fa il paio con la scorsa che poi lo ha portato al forfait contro il Bologna. La sensazione è che lo staff medico della Fiorentina abbia messo nel mirino la trasferta di sabato prossimo a Napoli come il giorno nel quale fare tornare a piena disposizione l’ex Juventus ma ad ora non ci sono certezze. Lo riporta La Nazione.

