Nazione: “Pioli stima Beltran ma con un’offerta europea a titolo definitivo può lasciare la Fiorentina”

La Fiorentina non valuta solo Sohm in mezzo al campo. Anche perché, contestualmente, l’Inter ha ufficialmente messo sul mercato Asllani ma è un pezzo particolarmente pregiato della collezione nerazzurra il cui prezzo supera i 20 milioni. Insomma, qualche idea. Di caldissimo al momento poco. Fra quelli che sperano in una conferma, dicevamo, il Vichingo Beltran sta provando a giocarsi le proprie carte. Pioli lo stima anche se il suo futuro lo deciderà il mercato. Dovesse arrivare un’offerta europea a titolo definitivo potrebbe comunque andarsene. Lo scrive La Nazione.