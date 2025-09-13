13 Settembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 09:05

Nazione: “Pioli al Franchi 2.351 giorni dopo. Fiorentina a caccia della prima impresa stagionale”

Rassegna Stampa

13 Settembre · 09:03

FiorentinaPioli

Il tempo non ha intaccato il suo legame con quei colori

Sono passati 2.351 giorni dall’ultima volta che Stefano Pioli ha percorso il tunnel del Franchi da allenatore della Fiorentina. Il tempo, però, non ha mai intaccato il suo legame con quei colori: l’amore è rimasto intatto, anzi si è fatto più profondo nella distanza, come accade nelle storie autentiche.

Oggi quel filo rosso torna a brillare, intrecciando passato e presente in una serata che profuma di destino. Davanti ci sono i campioni d’Italia e Pioli sa che non c’è modo migliore per iniziare il suo nuovo cammino che inseguire un sogno: trasformare il suo ritorno a Firenze nella prima di tante imprese di questa stagione. Lo scrive La Nazione.

