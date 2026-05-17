Labaro Viola

Nazione: “Piccoli torna dal 1’, per lui la parità di oggi quasi un’ultima chiamata alle armi”

L’ex Cagliari non segna dal 16 marzo

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
17 maggio 2026 09:35
Nazione: “Piccoli torna dal 1’, per lui la parità di oggi quasi un’ultima chiamata alle armi” - Firenze, Stadio Franchi, 24.01.2026, Fiorentina-Cagliari, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Franchi, 24.01.2026, Fiorentina-Cagliari, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Rassegna Stampa
Piccoli
Condividi

Braschi tornerà in panchina in favore di Piccoli, che si rivedrà dall'inizio a quasi un mese di distanza dall'ultima volta: l'ex Cagliari in campionato non va in gol dal 16 marzo (durante tutto il periodo in cui Kean è stato infortunato non ha mai segnato!) e anche per lui la sfida di oggi potrebbe rappresentare quasi un'ultima chiamata alle armi. Lo riporta La Nazione.

Continua a leggere su Google News oppure Aggiungici come fonte preferita su Google

Segui Labaro Viola

tiktok