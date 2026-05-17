Nazione: “Piccoli torna dal 1’, per lui la parità di oggi quasi un’ultima chiamata alle armi”

L’ex Cagliari non segna dal 16 marzo

Braschi tornerà in panchina in favore di Piccoli, che si rivedrà dall'inizio a quasi un mese di distanza dall'ultima volta: l'ex Cagliari in campionato non va in gol dal 16 marzo (durante tutto il periodo in cui Kean è stato infortunato non ha mai segnato!) e anche per lui la sfida di oggi potrebbe rappresentare quasi un'ultima chiamata alle armi. Lo riporta La Nazione.