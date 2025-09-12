12 Settembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 08:45

Nazione: “Piccoli sogna il suo primo gol per dimostrare che 25 milioni non sono stati troppi”

Piccoli (Fonte Foto: ACF Fiorentina)

Redazione

12 Settembre · 08:19

Aggiornamento: 12 Settembre 2025 · 08:19

Piccoli avrà un ruolo da protagonista nella squadra di Pioli

Pradè ha difeso l’investimento della Fiorentina su Roberto Piccoli, costato 25 milioni più 2 di bonus, definendolo un prezzo adeguato per un attaccante giovane e richiesto. Nonostante le perplessità sollevate da alcuni dirigenti, come Guido Angelozzi del Cagliari, che ha giudicato l’affare particolarmente oneroso, è emerso come Piccoli fosse nel mirino anche delle prime quattro squadre dell’ultima Serie A. Questo dimostra che il suo mercato era concreto e che la Fiorentina ha scelto di puntare con decisione su di lui.

Mentre Piccoli avrà un ruolo da protagonista nella squadra di Pioli, affiancato da Kean e guidato dall’esperienza di Dzeko. Fiorentina e Napoli hanno così scelto di investire su due profli italiani di prospettiva, una filosofia che guarda al futuro. Domani entrambi potrebbero partire titolari: Lucca cerca riscatto dopo un avvio complicato, mentre Piccoli sogna di segnare il suo primo gol in maglia viola, magari sotto la Fiesole, per dimostrare che i 25 milioni spesi per lui non sono stati troppi. Lo scrive La Nazione.

