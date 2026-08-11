Nazione: "Piccoli ha accettato il Bologna. Distanza sulla cifra ma a breve arriverà l'accordo"

Una volta uscito Piccoli, Pellegrino arriverà in viola

Così come quella che riguarda Pellegrino. Non ci sono dubbi che piaccia ai viola e l'accordo con il Parma è ormai dato per sicuro (5 milioni di prestito oneroso e 25 di obbligo di riscatto). Serve però l'uscita parallela di Piccoli. L'ex Cagliari ha accettato di buon grado la destinazione rossoblu, manca solo l'accordo fra i club con Sartori che vorrebbe risparmiare qualcosa rispetto ai 18 milioni che chiede la Fiorentina. L'impressione è che, anche in questo caso, l'accordo si possa trovare a breve. Lo scrive La Nazione.