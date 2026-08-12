Nazione: “Piccoli al Bologna in prestito con obbligo di riscatto a condizioni facili per 18 milioni”
Paratici ottiene sostanzialmente quello che voleva
l nono colpo del mercato della Fiorentina è servito. Non c'erano ormai più dubbi da diversi giorni, ma le ultime ore sono state quelle delle strette di mano virtuali per Mateo Pellegrino dal Parma alla Fiorentina . Per vederlo sbarcare a Firenze c'è solo da attendere (ormai poco) che s'inneschi in modo definitivo il domino dei centravanti.
La prima mossa tocca al Bologna, che sta cedendo Thijs Dallinga al Colonia in prestito con diritto di riscatto. Anche qui è tutto già fatto. Una volta firmati i documenti i dirigenti felsinei daranno il via libera all'operazione che riguarda Roberto Piccoli , lui in uscita dalla Fiorentina. Formula già definita, con Paratici che ottiene sostanzialmente quello che voleva. Prestito oneroso con diritto di riscatto che diventerà obbligo a determinate condizioni (facili da raggiungere) per 18 milioni di euro. Lo scrive La Nazione.