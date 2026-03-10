Nazione: “Per Vanoli e la squadra il punticino è stato un ‘bottino’. Ma la gara di lunedì è cerchiata di rosso”

Nel calcio come nella vita, il punto di vista dal quale si guardano le cose è spesso decisivo. Prendete il pareggio col Parma. Per Paolo Vanoli e la squadra il punticino è stato un ‘bottino’ da accogliere con favore. Quel +1 sulla zona retrocessione (a onor del vero i viola non uscivano dalle ultime tre per punti, e non solo per differenza reti, dalla quinta giornata) ha rappresentato una boccata d’aria fresca dopo mesi in apnea. Condivisibile? Difficile dirlo, perché si torna a quel punto di vista di cui sopra. Ma sicuramente è un aspetto da tenere in considerazione perché poi gli attori principali sono loro: calciatori e allenatore. Anche perché, se il punticino col Parma farà da preludio alla battaglia vinta di Cremona, allora sì, probabilmente potrà essere stato giusto guardare il bicchiere mezzo pieno.

Ma ora quella partita è cerchiata di rosso proprio per la mancata vittoria di domenica. Il gruppo lo sa e questo è già positivo. La coppa sarà messa da parte sull’altare di una serata da far bene a Cremona. Senza tifosi, ancora una volta. Con l’obiettivo di unificare la prospettiva finale. Vorrebbe dire aver vinto e aver messo un tassello salvezza significativo. Lo scrive La Nazione.