Nazione: “Per Pioli la Fiorentina ha pronto un triennale da 3 milioni. Vuole una figura alla “Oriali””

La Fiorentina ha individuato in Stefano Pioli il candidato numero uno per la panchina, con colloqui in corso da giorni e una proposta chiara sul tavolo: un contratto triennale con un ingaggio vicino ai 3 milioni di euro annui. Restano però da definire alcune questioni fondamentali, in primis la risoluzione del contratto che lega Pioli all’Al Nassr fino al 2027, con annessi problemi fiscali. Commisso, pur non avendo ancora parlato direttamente con l’allenatore, ha fatto di lui la priorità.

Pioli, da parte sua, è attratto dall’idea di tornare a Firenze, ma ha posto delle condizioni. Oltre alle garanzie economiche, chiede chiarezza sul progetto tecnico(in particolare sul futuro di giocatori chiave come Kean, Gudmundsson e Dodo) e l’inserimento di una figura dirigenziale vicina al gruppo squadra, sul modello di Lele Oriali con Conte. Questo ruolo servirebbe a rafforzare i legami tra allenatore e società e a sostenere l’area tecnica, migliorando la gestione interna del club.

A favore di Pioli c’è anche la sua flessibilità tattica, molto apprezzata dalla dirigenza viola. Capace di passare dal 4-3-3 al 3-5-2, è ritenuto perfetto per valorizzare una rosa che con il rientro di Valentini avrà sei centrali difensivi. Con Baroni ormai destinato al Torino, le alternative principali restano Francesco Farioli, legato al gioco di stampo De Zerbi, e Alberto Gilardino, più affine a un modulo con tre difensori ma corteggiato anche da Pisa e Cremonese. Lo scrive La Nazione.