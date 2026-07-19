Nazione: "Per Oulai ingaggio da 1,8 milioni a salire fino al 2031. Nessuna clausola rescissoria"

Oggi arriverà l'ufficialità di Oulai

Sarà con ogni probabilità oggi il giorno in cui la Fiorentina ufficializzerà l’acquisto di Christ Inao Oulai. Dopo le ore convulse vissute venerdì, tra rinvii, attese e una trattativa che poteva riservare qualsiasi sorpresa, ieri il centrocampista ivoriano ha finalmente completato il suo primo giorno in viola. Dopo le prime visite svolte in mattinata, nel pomeriggio ha completato gli ultimi test fisici e tutta la documentazione necessaria prima di apporre la firma sul contratto. L’annuncio ufficiale è atteso nelle prossime ore. Il club ieri ha ultimato tutti i passaggi burocratici richiesti da un trasferimento internazionale. Aspetto non banale in attesa del transfer necessario per iniziare in modo definitivo l’avventura in viola.

L’affare è di quelli importanti: 26 milioni di euro di parte fissa al Trabzonspor, altri 4 legati ai bonus e il 10% sulla futura rivendita. Il calciatore firma un contratto fino al 2031 con la Fiorentina, con un ingaggio da 1,8 milioni netti a stagione. Stipendio destinato a salire nei prossimi anni. Nel contratto di Oulai con la Fiorentina non risulta essere presente alcuna clausola rescissoria. Lo scrive La Nazione.