Nazione: “Pellegrino alla Fiorentina, no alla Juve perché lo voleva in prestito. Firma fino al 2031”

L’argentino si giocherà il posto con Kean

Ed eccoci a Pellegrino, la cui parola alla Fiorentina l'ha data ormai da diverse settimane. Il centravanti argentino era stato sondato a lungo dalla Juventus, che però proponeva solo un prestito. Formula che non piaceva a nessuno.

La Fiorentina ha invece messo sul piatto oltre 20 milioni di euro tra prestito oneroso e obbligo di riscatto. Parti che si confrontano da tempo, le ultime ore sono state quelle di un accordo mai sostanzialmente messo in discussione. Pellegrino firmerà in viola un contratto fino al 2031. Centravanti tipico di 193 centimetri, forte di testa ma soprattutto nel giocare con i compagni. Caratteristiche ideali per il gioco di Grosso, anche se attualmente si giocherà il posto con Moise Kean in attesa di eventuali scossoni post Ferragosto al momento non previsti. Lo scrive La Nazione.