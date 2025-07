Nazione: “Pellegrini spinge per Mandragora al Betis ma la sua priorità è la Fiorentina”

Ogni giorno può essere quello buono sul fronte Mandragora. Gli agenti del centrocampista viola restano in attesa di una convocazione al Viola Park per discutere dell’eventuale rinnovo del contratto in scadenza nel 2026 (con un’opzione di rinnovo annuale al raggiungimento di 25 presenze da 45 minuti).

Il Betis osserva, Mandragora è una richiesta esplicita di Pellegrini. Ma le offerte presentate fin qui (6 milioni + 2 di bonus la migliore) non possono bastare per convincere la Fiorentina. In ogni caso la priorità di Mandragora rimane quella della permanenza in viola. Lo scrive La Nazione.