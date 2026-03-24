24 Marzo 2026 · Ultimo aggiornamento: 08:07

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Nazione: “Parola d’ordine riposo: Vanoli ha dato tre giorni liberi alla squadra. Da giovedì testa al Verona”

Firenze, Stadio Franchi, 08.03.2026, Fiorentina-Parma, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Rassegna Stampa

Nazione: “Parola d’ordine riposo: Vanoli ha dato tre giorni liberi alla squadra. Da giovedì testa al Verona”

Redazione

24 Marzo · 07:54

Aggiornamento: 24 Marzo 2026 · 08:02

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Vanoli si è complimentato con tutti per la gestione del tour de force di marzo

Parola d’ordine riposo. Non potrebbe essere altrimenti per la Fiorentina, reduce dal bel pareggio ottenuto in rimonta contro l’Inter. Paolo Vanoli ha fatto i complimenti a tutti per la gestione del tour de force di marzo. Alla squadra, certo, ma anche ai propri collaboratori: dallo staff tecnico a quello medico. Esperienza accumulata, anche in vista della ripresa della stagione quando la Fiorentina si troverà davanti alle medesime difficoltà (sei partite in ventidue giorni).

Così Vanoli ha deciso intanto di far riposare i suoi ragazzi, tutti tranne i cinque calciatori impegnati con le rispettive nazionali (Kean, Ndour, Comuzzo, Pongracic e Balbo). Tre giorni liberi, con la ripresa fissata per giovedì al Viola Park quando si comincerà a preparare la sfida col Verona. Da valutare Mandragora (rimasto fuori precauzionalmente con l’Inter per un fastidio al polpaccio) e anche Solomon: obiettivo averlo al Bentegodi. Lo scrive La Nazione. 

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