Nazione: “Paratici insiste, vuole Thorstvedt pupillo di Grosso ma il Sassuolo vuole 20 milioni”
La priorità della Fiorentina continua a chiamarsi Thorstvedt
A cura di Redazione Labaroviola
18 giugno 2026 08:55
In mezzo al campo, infine, la priorità continua a chiamarsi Kristian Thorstvedt. Il norvegese del Sassuolo, pupillo di Fabio Grosso e a segno anche al Mondiale con l'Iraq, sarebbe pronto a una nuova esperienza, ma i neroverdi non intendono scendere sotto una valutazione di 20 milioni. Lo riporta La Nazione.