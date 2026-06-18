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Nazione: “Paratici insiste, vuole Thorstvedt pupillo di Grosso ma il Sassuolo vuole 20 milioni”

La priorità della Fiorentina continua a chiamarsi Thorstvedt

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
18 giugno 2026 08:55
Nazione: “Paratici insiste, vuole Thorstvedt pupillo di Grosso ma il Sassuolo vuole 20 milioni” -
Rassegna Stampa
Thorstvedt
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In mezzo al campo, infine, la priorità continua a chiamarsi Kristian Thorstvedt. Il norvegese del Sassuolo, pupillo di Fabio Grosso e a segno anche al Mondiale con l'Iraq, sarebbe pronto a una nuova esperienza, ma i neroverdi non intendono scendere sotto una valutazione di 20 milioni. Lo riporta La Nazione.

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