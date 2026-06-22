Nazione: "Paratici ha sondato Alexsandro del Lille. È un nome in caso di addio di Pongracic"
Il difensore centrale usa bene entrambi i piedi
Il reparto difensivo potrebbe subire alcune variazioni, pur non dovendo cambiare le caratteristiche di base, considerato che Fabio Grosso è sempre orientato a schierare la sua Fiorentina con una linea a quattro davanti al portiere. L'ultima idea per puntellare la difesa porta gli uomini di mercato viola direttamente in Francia.
Gioca infatti nel Lille Alexsandro Victor de Souza Ribeiro, robusto difensore centrale di manovra, classe '99, che usa bene entrambi i piedi. Caratteristica da non sottovalutare, visto che potrebbe essere impiegato nelle due posizioni. Inoltre, ha il contratto in scadenza nel 2028 insieme alla voglia di tornare protagonista dato che nell'ultima stagione ha giocato poco: prima per un problema muscolare, dopo per scelta tecnica. Operazione possibile, soprattutto se dovesse partire Pongracic. Lo riporta La Nazione.