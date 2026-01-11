11 Gennaio 2026 · Ultimo aggiornamento: 09:38

Nazione: "Paratici-Fiorentina? Tempi ancora incerti. Prossima settimana la rescissione con il Tottenham"

Nazione: “Paratici-Fiorentina? Tempi ancora incerti. Prossima settimana la rescissione con il Tottenham”

Sono attesi i passaggi conclusivi dell'operazione

La sfida che è stata disputata ieri dal Tottenham contro l’Aston Villa in FA Cup potrebbe aver segnato l’ultima apparizione di Fabio Paratici da dirigente degli Spurs. Per il manager italiano, infatti, si apre ora una fase decisiva che dovrebbe portarlo a voltare definitivamente pagina e ad avvicinarsi in modo concreto a Firenze.

Adesso sono attesi i passaggi conclusivi dell’operazione: dalla rescissione del contratto con il club inglese, che dovrebbe concretizzarsi la prossima settimana, fino alla firma con la Fiorentina. Tempi ancora incerti, è vero, ma il matrimonio con il club viola non è mai stato in discussione, tanto che il manager sta continuando a lavorare con Goretti sia alle operazioni in entrata che a quelle in uscita. Lo scrive La Nazione.

