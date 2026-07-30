Nazione: “Paratici aveva già mollato la presa su Koleosho e Alajbegovic”

Non c'è stato alcun rilancio per i due calciatori

Nel giorno dello sbarco a Firenze di Valdepenas, la Fiorentina vede sfumare due elementi per il suo reparto offensivo. Luca Koleosho , a lungo a un passo dal club viola, alla fine ha ceduto alla corte del Paris Fc, mentre il gioiellino Alajbegovic si accaserà alla Juventus. Situazioni seguite e monitorate da Fabio Paratici e Roberto Goretti che poi hanno deciso di mollare la presa. Niente rilancio (era stato comunicato subito) fatto pervenire al Burnley dopo la proposta dei francesi per l'esterno azzurro, mentre il bosniaco del Bayer Leverkusen si sta accasando per oltre 30 milioni. Lo scrive La Nazione.