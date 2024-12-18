Nazione: “Palladino punta su Parisi, il 2025 può essere l’anno del suo riscatto visto il doppio impiego” 

Secondo Palladino, Parisi farà la differenza nella Fiorentina

Fabiano Parisi, coinvolto ma non per scelta sua, nel caso Biraghi; proprio a differenza dell'ormai ex capitano viola, è uno di quei giocatori su cui Palladino vuole puntare e che, secondo il tecnico campano, può e potrà fare la differenza. Il doppio impiego sulla corsia di sinistra può permettere sia lo spostamento che il riposo di Robin Gosens.

Sicuramente l'ex Empoli sarà una carta che Palladino userà per rimediare al calo di energie emerso nella trasferta di Bologna e casomai per correggere la formazione senza andare però a stravolgere il 4-2-3-1. Lo scrive La Nazione.

https://www.labaroviola.com/doppio-obiettivo-per-la-fiorentina-ottavi-e-ranking-uefa-evitando-lo-spauracchio-chelsea/281355/