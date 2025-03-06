Nazione: “Palladino pronto a scegliere il 3-5-2. Beltran in vantaggio su Gud e Zaniolo nel ballottaggio”

Il dilemma più importante riguarda il modulo con cui la Fiorentina scenderà in campo

Per il resto della formazione che stasera affronterà il Panathinaikos non sembrano esserci molti dubbi: i forfait (certificati dalla lista dei convocati) di Folorunsho e Adli a centrocampo, oltre alle esclusioni obbligate di Marí e Ndour - non inseriti in lista Uefa - obbligheranno Palladino ad affrontare ancora in semi-emergenza una delle partite più delicate della stagione. La buona notizia, se non altro, è che Kean ci sarà. E con tutta probabilità, il centravanti scenderà in campo dal 1'.

Il dilemma semmai più grande riguarda il modulo di partenza con cui la Fiorentina affronterà i greci: la sensazione è che, complici le buone risposte arrivate contro il Lecce, l'allenatore sia orientato a confermare il 3-5-2 visto venerdì scorso, con Comuzzo destinato a tornare in campo dall'inizio assieme a Pongracic e Ranieri. In mezzo al campo (il vero reparto in affanno) molte delle scelte sembrano fatte: Dodo e Gosens presidieranno le fasce mentre al centro sarà la volta del trio formato da Mandragora, Cataldi e Fagioli. E davanti? Detto di Kean, il grande ballottaggio della formazione riguarda il partner d'attacco del numero 20. Ma tra Beltran, Zaniolo e Gudmundsson, in vantaggio a ieri c'era l'argentino. Lo riporta La Nazione.