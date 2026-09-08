Nazione: "Oulaï ha svolto gli esami strumentali ieri, è a rischio forfait per il Venezia"

Il giocatore è uscito malconcio dalla partita con il Torino

Non ci sarà questa settimana la presentazione di Vanoli: l'idea è quella di concentrarsi al massimo per la partita senza distrazioni e il tecnico parlerà solo dopo Venezia. Una gara da preparare in pochi giorni valutando le condizioni dei singoli: su tutti Oulai. Il giocatore è uscito malconcio dalla partita con il Torino e ha un problema muscolare: ieri ha svolto esami strumentali per capire l'entità del problema, ma ad oggi resta a rischio. Lo riporta La Nazione.