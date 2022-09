Nazione, orario scomodo e gare ravvicinate: la coppa vale 10mila spettatori 

Mentre la squadra si prepara al debutto nella fase a gironi della Conference League, anche i tifosi si affacciano con curiosità alla sfida contro l’RFS Riga di domani sera. Una curiosità che, al momento, non si è trasformata in una corsa al biglietto. Gli impegni sono tanti e ravvicinati, l’orario non è dei più comodi per chi lavora (fischio d’inizio ore 18.45) ed in più il meteo minaccia pioggia per gran parte della giornata.

Motivi sufficienti per scoraggiare gli indecisi, ma senz’altro la Fiorentina non sarà sola. Lo zoccolo duro del tifo gigliato ci sarà, specialmente in Curva Fiesole. Di mini abbonamenti per le tre partite del girone ne sono stati staccati circa 5.500. Un numero sicuramente non basso, tenuto conto che in casa la Fiorentina giocherà sempre nel tardo pomeriggio e mai nell’orario serale delle 21.00. Nel complesso per domani sera sono attesi circa 10.000 spettatori al Franchi, tra i biglietti già venduti e quelli che saranno acquistati tra oggi e domani. Si va dai 20 euro della Fiesole ai 130 della Tribuna Vip. Lo scrive La Nazione.

LEGGI ANCHE, GIUFFREDI AMMETTE: “PARISI POTEVA ANDARE ALLA FIORENTINA GLI ULTIMI GIORNI DI MERCATO. BIRAGHI È FELICE”