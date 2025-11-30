Nazione: “Oltre 900 tifosi della Fiorentina a Bergamo, stop alle polemiche, restano lontane”

Chi pensava che la Fiorentina potesse essere sola a Bergamo si sbagliava di grosso. Le polemiche per le parole di Dzeko dopo la sconfitta con l’Aek Atene non hanno minimamente scalfito la voglia di esserci da parte dei tifosi gigliati. Questo pomeriggio, nel settore ospiti della New Balance Arena, ci saranno oltre 900 sostenitori gigliati. Poco meno di un migliaio di tifosi che hanno deciso di sostenere a prescindere la Fiorentina.

In diversi partiranno in mattinata da Firenze ma ci saranno anche tanti tifosi del Nord Italia. Vanoli sa bene quanto sia fondamentale l’apporto della gente, specialmente quello della Curva Fiesole. Solo con il supporto alle spalle dei propri tifosi la squadra potrà uscire da questa situazione così complicata. Alla fine è il concetto espresso da Dzeko nel concitato dopo partita di giovedì, seppur con parole che dovevano essere diverse nella forma perché è emerso un attacco al tifo gigliato che di certo la gente non merita, nemmeno se durante una partita come quella con l’Aek qualcuno in Tribuna e Maratona ha potuto storcere la bocca. Ma il succo del discorso è apparso chiaro fin da subito. Il grido d’aiuto di Dzeko a nome della squadra (non un giocatore a caso, ma uno dei leader assoluti del gruppo) è rimbombato fragoroso.

Il momento è complesso e delicato, la Fiorentina e la sua gente dovranno essere un blocco unico che spinge dalla stessa parte. Per fare i conti ci sarà tempo a fine stagione. Di strada insieme ce n’è ancora troppa da fare. Il futuro è adesso. Lo dimostrano i 900 che oggi sosterranno la Fiorentina a Bergamo. Lo scrive La Nazione.