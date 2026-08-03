Nazione: "Oggi arriverà la risposta di Mastantuono. Per il Real è ok, fiducia sul suo sì"

La Fiorentina è il club che più di altri ha garantito al Real il minutaggio corposo

La giornata odierna è quella nella quale la Fiorentina attende un cenno da Franco Mastantuono. Paratici e il Real Madrid non hanno grandi problemi a mettersi d’accordo. Si è già capito che la formula del trasferimento sarebbe quella canonica, che il Real utilizza per le cessioni dei suoi talenti. Controllo totale da parte dei Blancos, ma Fiorentina che avrebbe probabilmente un diritto di riscatto intorno ai 40 milioni e al Real resterebbe in mano la famosa recompra. Nel caso in cui gli spagnoli decidessero di riportarlo a casa sarebbe questo un modo per premiare il lavoro della Fiorentina. Il club viola è quello che più di altri ha garantito al Real un minutaggio corposo nel corso della stagione. E la priorità è proprio quella di farlo giocare e misurarlo in un campionato tatticamente complesso come quello italiano.

I due club non hanno grossi dubbi da giorni sul fatto che l’ipotesi gigliata sia quella da farsi preferire rispetto a tutte le altre candidate in Italia (Roma, Juventus, Napoli, Milan) e ai club esteri (Fulham e Benfica su tutti) che si sono mostrati interessati. Da convincere resta l’entourage del giocatore, che lo avrebbe riportato volentieri al River Plate. Ipotesi bocciata dal Real Madrid, che ritiene il ritorno in Argentina una sorta di anno perso. Paratici attende, in ogni caso la soluzione del rebus non dovrebbe tardare ad arrivare. In casa Fiorentina si respira fiducia, con la speranza di chiudere l’affare in modo positivo nelle prossime ore. Anche perché parallelamente continua la caccia almeno a un altro paio di esterni da consegnare a Grosso prima dell’inizio della stagione. Lo riporta La Nazione.